Fiere, Vicenzaoro: Farsura (IEG): "con Padiglione 2 tutta la filiera riunita sotto lo stesso tetto"

(Adnkronos) - La realizzazione del Padiglione 2 della Fiera di Vicenza, inaugurato oggi, permette di integrare all'interno degli spazi fieristici "anche T.Gold, la manifestazione delle tecnologie" del settore orafo. "Oggi possiamo dire finalmente di avere tutta la filiera rappresentata in modo logico rispetto a quello che richiede il mercato, sotto lo stesso tetto all'interno del quartiere di Vicenza". Così Matteo Farsura, Global exhibition manager IEG - Italian Exhibition Group, in occasione della prima giornata di lavori di Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell'oreficeria e della gioielleria firmato IEG - Italian Exhibition Group, in programma fino all'8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza.