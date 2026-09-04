Back to Hogwarts 2026, a Venezia si celebra la magia di 'Harry Potter'

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(Adnkronos) - Nell'iconica cornice di Venezia i fan di Harry Potter hanno celebrato il Back to Hogwarts 2026 italiano e il 25° anniversario del primo film della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling, 'Harry Potter e la Pietra Filosofale'. Gli ospiti hanno raggiunto a bordo di piccole imbarcazioni l'Isola delle Rose, ripercorrendo un percorso ispirato all'arrivo degli studenti a Hogwarts. Per l'occasione la location è stata teatro di un'esperienza immersiva, con aree tematizzate, live performance, aperitivo a tema e ambientazioni evocative capaci di far vivere un emozionante ritorno nel Mondo Magico di Harry Potter.