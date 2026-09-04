Coop per la Scuola 2026: educare alla Salute Circolare per un futuro più consapevole

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(Adnkronos) - Coop rilancia il proprio impegno educativo con "Coop per la Scuola 2026", una campagna nazionale dedicata agli studenti di ogni ordine e grado, ispirata al concetto di Salute Circolare, elaborato dalla virologa Ilaria Capua. Il progetto promuove la consapevolezza del legame tra ambiente, salute e sostenibilità, partendo dall'equilibrio dei quattro elementi naturali (acqua, aria, terra e fuoco) e dalla loro influenza sulla vita quotidiana. Attraverso attività didattiche, esperimenti, missioni e percorsi di apprendimento attivo, gli studenti saranno coinvolti in un'esperienza educativa che unisce scienza, cittadinanza e responsabilità individuale. Realizzata con il contributo di Geopop e Giunti Scuola, l'iniziativa punta a sviluppare pensiero critico e cultura scientifica nelle nuove generazioni, favorendo una maggiore consapevolezza delle sfide ambientali e sociali contemporanee.