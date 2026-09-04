La 'mossa del canguro' per eludere gli autovelox, così evitano le multe

(Adnkronos) -

Gli autovelox sono tra le principali cause di multe. Gli automobilisti sono chiamati a rispettare i limiti di velocità, ma spesso incorrono in sanzioni pecuniarie piuttosto salate. Ecco perché si è ormai diffusa quella che molti di loro chiamano 'la mossa del canguro', un semplice trucco, piuttosto intuitivo, che evita ai veicoli di essere 'beccati' dagli autovelox, salvando così anche il portafoglio oltre che i punti sulla patente.

Si tratta di una manovra piuttosto automatica in strada. Quando gli automobilisti si accorgono di essere nelle vicinanze di un autovelox, rallentato di colpo la propria velocità, in modo da eludere lo stesso ed evitare la sanzione. Il rallentamento dura appena pochi secondi, dopo di che, sorpassato il rilevatore, si accelera nuovamente.

La cosiddetta 'mossa del canguro' è possibile in quanto gli autovelox sono spesso segnalati, sia su apparecchi elettronici che con cartelli stradali, che avvertono quindi gli automobilisti della loro presenza. L'obiettivo è quello di prevenire incidenti e far rispettare i limiti di velocità, ma molti hanno imparato una manovra tanto semplice quanto automatica per eluderne la 'sorveglianza'.

Ecco perché molte strade, piuttosto che di un singolo autovelox, preferiscono servirsi di sistemi più avanzati come ad esempio i tutor di velocità, che riescono a misurare la velocità massima e soprattutto quella media in due tratti di strada.