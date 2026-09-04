F1, Bozzetti (Fmm): "Obiettivo è far nascere a Milano Formula One Week"

(Adnkronos) - Il sistema fieristico milanese "è pronto a collaborare e a mettere a disposizione le proprie competenze per contribuire alla migliore riuscita di F1 Live Milan, l’evento che porterà a Milano la presentazione della stagione 2027 di Formula 1". Lo dichiara Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, dal circuito di Monza, dove sono in corso le prove del Gran Premio d’Italia, commentando l’annuncio dell’appuntamento in programma dal 18 al 20 febbraio 2027.

Bozzetti ha poi lodato l'operato di Stefano Domenicali, presidente e ceo di Formula 1, e di Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, "per aver portato a Milano un appuntamento di questa rilevanza internazionale". Un risultato "che conferma la capacità della città e della Lombardia di attrarre grandi eventi e, allo stesso tempo, valorizza il ruolo dell’Italia, un Paese che vanta una straordinaria tradizione nella manifattura automobilistica e che ha contribuito a scrivere la storia della Formula 1" ha aggiunto.

L’obiettivo "è fare in modo che attorno a F1 Live Milan possa nascere, come suggerito dal presidente Domenicali, una vera Formula One Week, capace di coinvolgere la città e gli appassionati, valorizzare il territorio e offrire una grande vetrina internazionale alle eccellenze del Made in Italy. Milano ha dimostrato con la moda e il design di saper costruire attorno ai grandi appuntamenti internazionali eventi capaci di coinvolgere l’intera città: il sistema fieristico è pronto a fare la propria parte anche in questa occasione" ha concluso Bozzetti.