Niente più carta igienica, arriva il 'wc intelligente': cos'è e come funziona

(Adnkronos) -

Niente più carta igienica. L'ultima innovazione per il bagno arriva dal Giappone, dove sono sempre più diffusi i cosiddetti 'wc intelligenti', dispositivi domestici diventati protagonisti delle case di tutto il mondo. Combinano wc e bidet in un unico apparecchio, integrando una tecnologia avanzata che vuole migliorare in questo modo l'igiene personale.

Tra le loro caratteristiche principali ci sono sistemi di pulizia ad acqua con impostazioni regolabili, che consentono di modificare temperatura, pressione e anche la direzione del getto. Ma non è tutto: si aggiungono funzioni come l'asciugatura ad aria calda, i sedili riscaldati e sensori automatici per rilevare la presenza o meno dell'utilizzatore. Il tutto si inserisce nel contesto, sempre più in espansione, delle 'case intelligenti', modelli verso cui si stanno indirizzando architetti e ingegneri.

L'utilizzo dei wc intelligenti permette l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, della carta igienica, visto che al suo interno comprende anche il processo di asciugatura, oltre che una pulizia più accurata rispetto ai metodi 'tradizionali'. Questa tecnologia riduce il contatto diretto ed è più indicata per la pelle, con molti modelli che includono anche sistemi antibatterici e programmi di autopulizia.

L'impatto è significativo anche dal punto di vista ambientale, visto il minore consumo di carta e quindi il minore utilizzo di risorse naturali. Tutto, insomma, all'insegna della sostenibilità. Importante comunque mantenere la pulizia dell'apparecchio per evitare l'accumulo di germi e batteri.