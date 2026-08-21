ITS Academy in Piemonte: 61 nuovi percorsi biennali da avviare nell’anno formativo 2026-2027, tre nel biellese

La Regione ha approvato la nuova offerta formativa degli ITS Academy che prevede 61 percorsi biennali da avviare nel prossimo autunno, tre dei quali a Biella. Grazie allo stanziamento di risorse provenienti in gran parte dal Fondo Sociale Europeo, tutti i corsi sono completamente gratuiti. Nei mesi di settembre e ottobre sarà aperto lo sportello per la presentazione, da parte delle Fondazioni ITS, dei progetti che daranno forma ai nuovi corsi post-diploma. In particolare a Biella saranno attivati i corsi Creative textile design e sviluppo collezione; Fashion marker: confezione maglieria e prototipazione e Tech-sportwear: designer di confezione e maglieria.

L'elenco completo ELENCO_CORSI.pdf

Le risorse messe in campo dal Piemonte

Per gli anni formativi 2026-27, 2027-28, 2028-29 la Regione prevede di stanziare circa 40,5 milioni di euro, cui saranno aggiunte ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali.

Per l’anno 2026-2027, 20 milioni di euro andranno a coprire le spese corsuali, mentre ulteriori 2,5 milioni finanzieranno le spese sostenute dalle Fondazioni per gestione, funzionamento e sostenibilità delle attività formative.

Le novità del 2026-27

Il nuovo atto di programmazione triennale presenta alcuni elementi di novità: sarà individuato il piano potenziale di offerta formativa di ogni singola Fondazione ITS Academy, in modo che non saranno più indetti i bandi annuali, con risparmio di tempo e di pratiche amministrative; saranno valutate le performance di ogni Fondazione, che permettono annualmente margini di premialità o di penalizzazione per una rimodulazione della programmazione iniziale; saranno valorizzati gli ambiti territoriali provinciali e i fabbisogni formativi delle imprese locali; sarà consolidata la filiera formativa tecnologica e professionale; sarà perfezionata l’integrazione con le altre politiche formative strategiche regionali (modello 4+2 di istruzione tecnologico-professionale, Accademie di filiera, Apprendistato, Campus, Mobilità transnazionale).

Cameroni: “Sosteniamo quei ragazzi che cercano il proprio posto nel mondo e le imprese che hanno bisogno di nuove professionalità”

«Quando un ragazzo termina la scuola e deve decidere cosa fare del proprio futuro, dobbiamo essere capaci di offrirgli più strade, tutte con la stessa dignità e lo stesso valore. Gli ITS Academy un fiore all’occhiello nel nostro sistema formativo: una formazione di altissimo livello, costruita insieme alle imprese, che permette ai nostri giovani di acquisire competenze richieste dal mercato e di avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro. Per questo la Regione Piemonte investe 22,5 milioni di euro per 61 nuovi percorsi: perché sosteniamo con convinzione quei ragazzi che cercano il proprio posto nel mondo e - allo stesso tempo - imprese che hanno bisogno di nuove professionalità. Il nostro compito è far incontrare queste esigenze e dare ai giovani gli strumenti per costruire il proprio futuro qui, in Piemonte, attraverso il talento e il merito» ha dichiarato l’assessore alla Formazione professionale, Daniela Cameroni.

La didattica e i diplomati ITS

La formazione offerta dagli ITS Academy è altamente professionalizzante e risponde alle esigenze espresse dalle aziende di nuove ed elevate competenze tecnico-tecnologiche per promuovere i processi di innovazione.

Per essere ammessi ai corsi ITS non ci sono limiti massimi di età. Gli aspiranti allievi devono possedere un diploma di istruzione secondaria superiore o un diploma professionale quadriennale, completato da un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito in esito ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Gli allievi devono essere almeno 20 per ogni corso e il gruppo classe deve essere costituito in prevalenza da persone disoccupate.

I corsi ITS Academy in Piemonte sono biennali, di 900 ore per ciascun anno, con almeno il 35% del monte ore complessivo di attività di stage in azienda realizzabile anche all’estero con contratto di alto apprendistato. Almeno il 60% del monte ore complessivo (escluse le ore di stage) deve essere svolto da docenti provenienti dal mondo del lavoro.

Gli ITS formano tecnici superiori con diploma di specializzazione per le tecnologie applicate (percorso biennale, quinto livello del quadro europeo delle qualificazioni-EQF) oppure, se hanno frequentato un percorso triennale, con il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (sesto livello del quadro europeo delle qualificazioni).

Le aree tecnologiche

La formazione superiore erogata dagli ITS Academy tiene conto delle principali sfide attuali e delle linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a transizione industriale ed ecologica, compresi trasporti, mobilità e logistica, meccatronica e aerospazio; transizione digitale, in particolare tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei dati; nuove tecnologie per il Made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico (tessile, abbigliamento, moda e alta gioielleria); biotecnologie, chimica e nuove scienze della vita; tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; sistema agroalimentare; energia ed edilizia sostenibile; servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro.