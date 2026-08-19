Addio a Gino Mattiolo, storico vicepresidente di Ascom Confcommercio Torino

“Esprimiamo il nostro sincero cordoglio per la scomparsa di Gino Mattiolo, per molti anni vice presidente di Ascom Confcommercio per Torino e provincia. Una figura importante per l’associazione, a cui si era dedicato con impegno, ricoprendo
ruoli di responsabilità sempre con disponibilità e dedizione, dando un grande contributo per la crescita di Ascom. Condoglianze alla famiglia e ad Ascom per questa grave perdita”.
Così il presidente della Giunta Alberto Cirio e gli assessori sulla scomparsa di Gino Mattiolo, avvenuta ieri, all’età di 80 anni.