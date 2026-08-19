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Regione Piemonte | 19 agosto 2026, 19:00

Addio a Gino Mattiolo, storico vicepresidente di Ascom Confcommercio Torino

Il cordoglio della Regione Piemonte

Addio a Gino Mattiolo, storico vicepresidente di Ascom Confcommercio Torino

Addio a Gino Mattiolo, storico vicepresidente di Ascom Confcommercio Torino

“Esprimiamo il nostro sincero cordoglio per la scomparsa di Gino Mattiolo, per molti anni vice presidente di Ascom Confcommercio per Torino e provincia. Una figura importante per l’associazione, a cui si era dedicato con impegno, ricoprendo

ruoli di responsabilità sempre con disponibilità e dedizione, dando un grande contributo per la crescita di Ascom. Condoglianze alla famiglia e ad Ascom per questa grave perdita”.

Così il presidente della Giunta Alberto Cirio e gli assessori sulla scomparsa di Gino Mattiolo, avvenuta ieri, all’età di 80 anni.

C.S. Regione Piemonte, G. Ch.

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