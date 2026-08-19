 / Video

Video | 19 agosto 2026, 15:47

Caso Ranucci, Bocchino: "Scanzi ossessionato da me, Ordine giornalisti dovrebbe sanzionarlo ma non lo farà"

Caso Ranucci, Bocchino: &quot;Scanzi ossessionato da me, Ordine giornalisti dovrebbe sanzionarlo ma non lo farà&quot;

(Adnkronos) - "Andrea Scanzi continua ad essere ossessionato da me. Per rispondere alle mie considerazioni su Report non entra nel merito, ma preferisce insultarmi e usare parolacce. Un modo di rivolgersi a un collega che trovo poco compatibile con la deontologia giornalistica". Così Italo Bocchino, giornalista e direttore editoriale del Secolo d'Italia, in un video pubblicato sui suoi canali social, replica a Scanzi che lo ha accusato di "infamare" i giornalisti di Report. "Io non ho offeso i giornalisti di Report. Ho criticato quella che considero un'ossessione politica nei confronti di Giorgia Meloni e della sua famiglia, di Ignazio La Russa e della sua famiglia e di Giovan Battista Fazzolari". Poi aggiunge: "Per deontologia giornalistica, non si fanno dei video così contro un collega. L'ordine dei giornalisti, se esistesse - ma non esiste, perché è uno degli enclave della sinistra italiana - dovrebbe sanzionarlo, cosa che non farà mai ovviamente". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore