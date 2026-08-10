Mongrando, ancora un incidente in via Martiri della Libertà: i residenti chiedono interventi urgenti per la sicurezza

L'ultimo incidente stradale, avvenuto il 30 luglio scorso che ha visto coinvolti più veicoli, ha riacceso le preoccupazioni di alcuni residenti di via Martiri della Libertà, nel comune di Mongrando. “Non è un episodio isolato – dichiarano - ma l'ennesimo caso di una lunga serie di sinistri segnalati negli anni alle autorità competenti”.

Tra le principali problematiche segnalate vi è sicuramente l'eccessiva velocità con cui molti veicoli percorrono il tratto, sorpassi ritenuti pericolosi e una segnaletica orizzontale che, in diversi punti, risulta ormai fortemente deteriorata. “La situazione della strada è critica – riportano alcuni -Via Martiri della Libertà è uno dei maggiori assi viari di collegamento verso la Valle d'Aosta e registra quotidianamente un elevato flusso di automobili, camion e motociclette, con un incremento significativo durante i fine settimana. Una condizione che aumenta i rischi sia per chi percorre la strada sia per chi vi abita”.

Particolare preoccupazione riguarda la sicurezza dei pedoni. “L'assenza di marciapiedi in alcuni tratti e le strisce pedonali ormai sbiadite ci costringono ad attraversamenti difficoltosi, soprattutto nelle ore serali, quando molte persone escono per una passeggiata o per raggiungere il centro del paese – raccontano – Da qui un nuovo appello alle autorità preposte, chiedendo una maggiore tutela dei percorsi pedonali e un rafforzamento dei passaggi da parte delle forze dell'ordine, con controlli più frequenti per far rispettare i limiti di velocità e l'applicazione di sanzioni nei confronti degli utenti della strada che adottano comportamenti pericolosi. Non vogliamo aspettare che si verifichi un incidente con conseguenze ben più gravi”.