Fondazione FS, nuovi treni storici speciali tra Piemonte e Lombardia

Si arricchisce ulteriormente l’offerta commerciale dei treni storici della Fondazione FS con due nuovi itinerari d’autore dedicati al Piemonte, alla Lombardia e alle grandi eccellenze enogastronomiche dell’autunno: il Milano-Alba, tra tartufi e vino nel cuore delle Langhe, e il Torino-Canelli, sulla Ferrovia delle Langhe, Roero e Monferrato.

Il primo appuntamento è con il treno storico Milano-Alba, in programma le domeniche 11, 18 e 25 ottobre 2026. Partirà da Milano Centrale alle 9.05 e arriverà ad Alba alle 12.35, via Pavia, Alessandria e Asti, con rientro da Alba alle 18.20 e arrivo a Milano Centrale alle 22. Un viaggio in giornata verso le Langhe, nel periodo in cui il territorio esprime al meglio paesaggio, cultura e gusto.

A novembre sarà la volta del treno storico Torino-Canelli, in programma le domeniche 1, 8, 15 e 22 novembre 2026. Il convoglio collegherà Torino Porta Nuova a Canelli, con fermate a Torino Lingotto, Bra e Alba, attraversando colline, vigneti e borghi del Monferrato. Il viaggio si svolgerà a bordo delle carrozze anni 20’ Centoporte. La circolazione inaugurale del 1° novembre avrà un valore particolare: il treno sarà trainato da una locomotiva a vapore, un elemento di indiscusso fascino in un periodo in cui il foliage lo fa da padrone.

In questa occasione il servizio seguirà orari dedicati, con partenza da Torino Porta Nuova alle 8.55, arrivo a Canelli alle 11.29, ripartenza alle 18.12 e rientro a Torino Porta Nuova alle 21.15. Nelle altre domeniche il programma prevede partenza da Torino Porta Nuova alle 8.55, arrivo a Canelli alle 10.43 con ripartenza alle 18.15 e arrivo nel capoluogo piemontese alle 20.20.

Maggiori info su www.fondazionefs.it o alla casella postale trenistorici@fondazionefs.it