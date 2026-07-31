Dal Nord-ovest, canyonista ferito a Caprie (TO): recuperato con l'elisoccorso

Il Servizio regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Caprie, in provincia di Torino, per soccorrere un canyonista rimasto ferito durante la discesa della forra del Rio Sessi.

L’allarme è stato lanciato una prima volta, intorno alle 11.35, da un dispositivo Apple e, successivamente, da una persona che nel frattempo era riuscita a uscire dalla gola.

L’infortunato, un uomo di nazionalità francese, aveva riportato un trauma alla schiena ed era rimasto bloccato lungo il torrente. Sul posto è stata inviata una squadra di soccorritori a terra, che ha incontrato alcune difficoltà nel localizzare il punto dell’incidente. L’uomo è stato infine individuato a valle di un salto di roccia, su una pietra al centro del corso d’acqua.

Considerata la posizione particolarmente impervia, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha calato con il verricello il medico e il tecnico del Soccorso Alpino. Dopo aver stabilizzato il paziente e immobilizzato la colonna vertebrale, i soccorritori lo hanno recuperato, sempre mediante verricello, e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in codice giallo.