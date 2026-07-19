Dal Nord Ovest - Tragico schianto nella notte, muore motociclista di 38 anni

Un grave incidente stradale è costato la vita a un motociclista di 38 anni nelle prime ore di oggi a Feriolo di Baveno.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 2.20 lungo la strada statale 33, all'altezza del cantiere nautico, dove, per cause ancora in corso di accertamento, la moto condotta dal 38enne si è scontrata con un'autovettura.

L'impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare la vita al motociclista. L'uomo è stato quindi trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale Castelli di Verbania, ma le gravissime ferite riportate non gli hanno lasciato scampo: è deceduto poco dopo il ricovero.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la statale 33 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per alcune ore, per poi essere riaperta una volta conclusi gli interventi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, le forze dell'ordine, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dello schianto, e il personale di Anas, impegnato nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza della carreggiata.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato il tragico incidente.