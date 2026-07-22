Italia economia n° 29 del 22 luglio 2026

(Adnkronos) - Gpl e Gnl, l'industria italiana chiede un ruolo centrale nella transizione energetica europea; Aziende: Icam compie 80 anni e presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025; Mare, presentato in Senato il primo rapporto nazionale sulla dimensione subacquea italiana; Energia: cresce domanda di gas, infrastrutture strategiche per la sicurezza del Paese; Acqua, a Massafra un progetto per ridurre lo stress della falda della Murgia; Il pane pugliese sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo