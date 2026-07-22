Tumori, Net: esperti, 'bene nuove terapie ma ripensare modelli di presa in carico e cura'

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(Adnkronos) - La disponibilità di nuove opzioni terapeutiche per il trattamento dei tumori neuroendocrini- Net rende ancora più urgente la riorganizzazione dei modelli organizzativi di diagnosi, presa in carico e cura di queste neoplasie rare, eterogenee e complesse che richiedono un approccio multidisciplinare. A questo tema è stato dedicato il convegno, svoltosi al Senato a Roma, "Tumori neuroendocrini, oltre la rarità: dai reali bisogni alle possibili soluzioni", promosso dal senatore Guido Quintino Liris con il supporto non condizionante di Ipsen. In questa occasione è stato presentato il Position paper in cui sono elencate le cinque priorità da perseguire per ottimizzare le gestione di queste patologie oncologiche: ridurre i ritardi diagnostici e migliorare l'appropriatezza degli accertamenti, rafforzare il network tra territorio, specialisti e centri di riferimento, promuovere criteri condivisi per diagnosi, caratterizzazione e stratificazione dei pazienti, investire nella formazione dei professionisti sanitari e valorizzare il ruolo delle associazioni dei pazienti nella definizione dei bisogni e dei modelli assistenziali.