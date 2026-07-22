Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora"

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(Adnkronos) - Non si sono fatti attendere i primi commenti del centrodestra alla notizia della condanna in primo grado dell'europarlamentare di Avs Ilaria Salis per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa. Questo l'affondo del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri sui social: "Dopo Soumahoro e Ranucci è il turno di Salis, eroina senza macchia e senza paura che aveva già avuto dei problemi con gli affitti delle case. Predicano i diritti per gli altri ma li negano a chi lavora per loro. Dove li andate a trovare questi finti eroi, questi personaggi che si rivelano dei quaquaraquà?".