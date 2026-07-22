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Video | 22 luglio 2026, 19:17

Giffoni, Allevi ai ragazzi: "Rivendicate il diritto alla fragilità"

Giffoni, Allevi ai ragazzi: &quot;Rivendicate il diritto alla fragilità&quot;

(Adnkronos) - Una sala in silenzio, interrotta solo dagli applausi e da lunghi momenti di commozione. L'incontro di Giovanni Allevi al Giffoni Film Festival si è trasformato in una confessione collettiva sulle fragilità dei giovani: malattia, depressione, disturbi alimentari, paura di non essere abbastanza. Il compositore e pianista, accolto da una standing ovation, ha ascoltato e risposto alle tante domande dei ragazzi, raccontando loro loro il periodo più duro della sua vita, dalla diagnosi di mieloma multiplo alla degenza in ospedale. 

 

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