Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara, al Centro studi americani il confronto sulle nuove sfide dell'Alleanza

Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag

(Adnkronos) - Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara è stato al centro dell'incontro ospitato dal Centro studi americani, che ha riunito diplomatici, accademici ed esperti di relazioni internazionali per analizzare gli esiti del vertice dell'Alleanza Atlantica e le prospettive della sicurezza euro-atlantica. L'appuntamento ha offerto una lettura critica delle decisioni adottate durante il Summit Nato di Ankara del 7 e 8 luglio, in un contesto internazionale segnato dalla guerra in Ucraina, dall'instabilità in Medio Oriente e dalla crescente competizione tra le grandi potenze.