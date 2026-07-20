Mondiali, Spagna alza la coppa... insieme a Trump

(Adnkronos) -

Donald Trump alza la Coppa insieme alla Spagna. Oggi la Nazionale iberica ha battuto l'Argentina nella finale dei Mondiali 2026, imponendosi per 1-0 ai supplementari grazie al gol di Ferran Torres. La cerimonia di premiazione, come da pronostico, ha visto tra i protagonisti anche il presidente degli Stati Uniti, che dopo aver messo al collo dei giocatori le medaglie è rimasto per alzare la coppa.

Nel momento in cui Rodri ha preso la Coppa del Mondo in mano infatti, Trump si trovava sul lato sinistro rispetto ai giocatori e lì è rimasto, a favore dei fotografi. Inutile il tentativo del presidente della Fifa Gianni Infantino di portarlo via, il presidente americano è rimasto per qualche secondo a godersi la festa, per poi farsi finalmente da parte.

La storia si è quindi ripetuta un anno dopo. Nel 2025 infatti il Chelsea ha vinto il Mondiale per Club disputatosi negli Stati Uniti e, al momento di alzare la coppa, si è trovato 'in mezzo' proprio Trump, che ha partecipato alla festa insieme ai giocatori.