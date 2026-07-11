Spazio: Martino, 'con polo italiano Cyber e Space economy si armonizzano iniziative italiane'

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(Adnkronos) - "L'obiettivo del polo italiano per il Cyber e la Space economy è quello di armonizzare tutte le iniziative italiane in quest'ambito e di mettere insieme due dei più importanti settori economici, la cybersecurity e la space economy in una piattaforma che raccolga istituzioni, università, imprese e anche professionisti". Sono le parole di Luigi Martino, direttore del neonato polo italiano per il Cyber e la Space economy, alla sua presentazione ufficiale in Senato nell'ambito del convegno "Spazio come dominio strategico. Industria, difesa e sicurezza".