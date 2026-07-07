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Video | 07 luglio 2026, 09:10

Ricci (Eni): Brindisi è "una grande riconversione industriale"

Ricci (Eni): Brindisi è &quot;una grande riconversione industriale&quot;

(Adnkronos) - Per Giuseppe Ricci, direttore Trasformazione industriale di Eni, il polo che nascerà a Brindisi è "una grande riconversione che manterrà la intensità industriale, quindi anche occupazionale, diretta e indiretta sul territorio". Un progetto che "in passato il territorio non voleva", ha ricordato a margine della cerimonia di posa della prima pietra del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), realizzato da Eni Storage Systems, società di Eni Industrial Evolution e FIB (gruppo Seri Industrial), nell'area industriale Versalis di Brindisi. 

 

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