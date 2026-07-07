FiberCop e Nokia siglano protocollo d'intesa sul fiber sensing per trasformare la rete in fibra ottica in piattaforma di monitoraggio intelligente

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(Adnkronos) - Non solo connessione, ma anche monitoraggio del territorio. FiberCop e Nokia hanno avviato una collaborazione per sperimentare tecnologie capaci di trasformare la rete in fibra ottica in una piattaforma intelligente di rilevamento. Grazie al fiber sensing e al supporto dell'intelligenza artificiale, infatti, la rete potrà individuare in tempo reale eventi come frane, lavori stradali, atti vandalici o variazioni ambientali. Un'innovazione che punta a migliorare la sicurezza delle infrastrutture, la continuità dei servizi e la capacità di osservare ciò che accade sul territorio.