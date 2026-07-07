Competitività, Moratti (FI): "Energia, capitali e neutralità tecnologica per far crescere l'Europa"

Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag

(Adnkronos) - "L'Europa deve recuperare competitività per poter tornare a crescere". Lo ha detto l'eurodeputata Letizia Moratti (FI) a margine dell'evento "From Dialogue to Delivery: Advancing Europe's Competitiveness", al Parlamento europeo di Bruxelles. Moratti ha indicato tre leve principali emerse dal rapporto "Cantiere Europa+": riduzione del costo dell'energia, con fonti come idrogeno, nucleare e cattura del carbonio; completamento del mercato dei capitali, per far crescere startup europee; e neutralità tecnologica per favorire investimenti, diversificare gli approvvigionamenti e rendere l'Europa nuovamente competitiva.