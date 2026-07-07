Olesen (Novo Nordisk): "Contro obesità impegno comune"

(Adnkronos) - “L’obesità influisce su oltre 200 malattie, senza contare che è essa stessa una malattia. Ha un peso anche sulle patologie cardiovascolari, il più grande killer del mondo. È quindi un fenomeno che tutti dobbiamo prendere estremamente sul serio se vogliamo migliorare la salute globale”. Così Jens Pii Olesen, General Manager e Vice President Novo Nordisk Italia, in un videomessaggio inviato all’ottavo Italian Barometer Obesity Forum 'Obesità in Italia 2026: dati, impatti, prospettive politico-sanitarie e legislative di intervento' in corso a Roma.

Olesen pone poi l’accento su quello che definisce “il vero problema” in Italia. In Italia "abbiamo 6 milioni di adulti affetti da obesità - sottolinea - e abbiamo uno dei tassi più alti di obesità tra i bambini e gli adolescenti”. Un campanello d’allarme che lascia presagire come “quella che è già una pandemia diventerà ancora più grave quando questi bambini e adolescenti cresceranno”.

In questo contesto “Novo Nordisk prende molto sul serio la propria responsabilità in materia di obesità - aggiunge - Da oltre 30 anni ci occupiamo di ricerca e sviluppo in questo settore, ma la nostra responsabilità va ben oltre il semplice trattamento. Infatti, collaboriamo con la società nel suo complesso per migliorare la vita delle persone affette da obesità sia nella fase di prevenzione sia durante il percorso di cura o al termine di esso. Se vogliamo affrontare questo problema - conlcude Olesen - è necessario che tutti remiamo nella stessa direzione per migliorare la vita delle persone affette da obesità”.