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Ultim'ora | 07 luglio 2026, 18:47

Milano, ciclista travolta e uccisa: camionista denunciato per omicidio stradale

Milano, ciclista travolta e uccisa: camionista denunciato per omicidio stradale

(Adnkronos) - E' stato denunciato per omicidio stradale il 33enne che al volante di un camion poco prima delle 13 di oggi, martedì 7 luglio, ha investito e ucciso una ciclista all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni a Milano.  

 

La polizia locale sta ancora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'ipotesi più probabile è che la ciclista - Laura Ghilardi, milanese, 67 anni compiuti lo scorso febbraio - pedalasse lungo via Colleoni accanto al camion, dotato del sensore per l'angolo cieco. All'incrocio, regolamentato da semaforo, il mezzo pesante ha girato a destra, travolgendo la donna. 

Ghilardi era in condizioni disperate quando il 118 l'ha soccorsa e, portata in codice rosso all'ospedale di Niguarda, è morta poco dopo. Il camionista, sottoposto all'alcol-test, è risultato negativo. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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