È la domanda che molti manager, imprenditori e investitori si pongono dopo aver già attraversato le due strade più battute del mercato: uno studio di design per ripensare l'identità, una società di strategy consulting per un progetto di trasformazione. Entrambe le esperienze lasciano la stessa sensazione irrisolta. Il primo interlocutore non entra nella governance dell'organizzazione; il secondo non tratta il brand come un asset con un valore finanziario misurabile. Bliss Agency, azienda di brand advisory con sedi a Roma e Milano, è nata per occupare esattamente lo spazio che resta scoperto tra queste due esperienze.

Il mercato in cinque categorie

Il settore del brand management italiano si organizza in categorie con perimetri di competenza ben distinti, e ciascuna eccelle nel proprio ambito senza coprire l'intero percorso che collega l'identità di marca al valore d'impresa. I brand studios, realtà come Interbrand, FutureBrand o Landor & Fitch, portano una competenza raffinata su naming, identità visiva e design, ma restano estranei alla governance aziendale e all'impatto finanziario delle proprie scelte. Le strategy firm, McKinsey, BCG, Bain, Deloitte, Accenture, considerano il brand una leva operativa all'interno di programmi più ampi di trasformazione e performance, non un asset strategico da misurare e proteggere nel tempo. Le boutique di corporate finance e M&A, Oaklins, Mediobanca, Clairfield, intervengono sul brand solo nel momento della valutazione o del deal, senza occuparsi della sua governance quotidiana né dei driver che generano brand equity negli anni precedenti l'operazione. Le agenzie di marketing e growth eseguono campagne e ottimizzano canali, ma senza collegare quel lavoro al valore economico complessivo della marca. Nessuna di queste categorie copre il percorso completo, dalla governance del brand alla sua misurabilità economica fino all'esecuzione operativa: il limite non riguarda la competenza di ciascun operatore, riguarda il perimetro strutturale del suo modello di business.

Come Bliss Agency presidia questo spazio: il modello Advisory, Governance, Operations

Bliss Agency organizza il proprio lavoro su tre livelli integrati, pensati per funzionare come un sistema unico invece che come servizi separati e commissionabili in autonomia: Advisory, Governance e Operations. La logica è sequenziale. L'Advisory definisce la direzione strategica, la Governance la mantiene coerente nel tempo, le Operations la traducono in output misurabili su ogni touchpoint.

L'Advisory è un servizio di consulenza strategica continuativa, distinto da un progetto creativo o da una campagna: il framework proprietario che lo struttura si articola in quattro fasi. L'Audit analizza in modo oggettivo lo stato di salute del brand, del mercato e dei competitor prima di qualsiasi azione operativa. Il Consulting affronta interventi mirati e circoscritti, come un rebranding o il lancio di un prodotto, con un perimetro e una durata definiti. L'Advisory in senso stretto fornisce supporto continuativo al board, con Bliss nel ruolo di custode della visione strategica nel tempo. Il Growth traduce la strategia in moduli orientati a metriche di business, come l'acquisizione clienti e la crescita del fatturato, collegando esplicitamente l'investimento in brand ai risultati economici.

La Governance risponde a una domanda diversa da quella dell'Advisory: non dove deve andare il brand, ma come resta coerente mentre l'organizzazione cresce, i mercati cambiano e le persone si rinnovano. La maggior parte delle aziende possiede una strategia di brand; poche dispongono di un sistema strutturato per applicarla con coerenza nel tempo, ed è in questo scarto che si genera la frammentazione cross mercato e l'erosione progressiva del valore patrimoniale della marca. Bliss struttura questo livello attraverso l'applicazione della strategia nei mercati locali e internazionali, un sistema di controllo del brand su ogni touchpoint, un framework di attivazione utilizzabile da team interni e partner esterni, e un sistema di validazione che approva o respinge le iniziative in base alla coerenza con il posizionamento. Rientrano in questo perimetro anche interventi specialistici come la de-founderizzazione del brand, utile nei passaggi generazionali, e i programmi di recovery dopo una crisi reputazionale.

Le Operations traducono le decisioni di Advisory e Governance in risultati concreti, attraverso cinque competenze gestite internamente per garantire coerenza sull'intera filiera: Visual Production per fotografia, video e contenuti audiovisivi; Brand Design per identità visiva e sistemi grafici; Web Development per piattaforme e infrastrutture digitali trattate come asset strategici; Performance Marketing, che integra SEO e advertising con indicatori di business come costo di acquisizione e marginalità, invece che con vanity metrics; GEO & AIO, dedicato all'autorevolezza semantica e alla citabilità delle pagine aziendali nei motori di ricerca generativi come Google AI Overview, Perplexity e ChatGPT. A supporto di questo perimetro opera anche Corallo AI, la divisione interna che porta l'intelligenza artificiale nei processi decisionali dei clienti, senza sostituire il giudizio strategico che resta in capo al team.

Numeri, non promesse

I risultati di questo modello sono documentati con dati verificabili. Nel caso di Risivi & Co., realtà della gioielleria romana, la governance completa assunta da Bliss a partire da settembre 2023 ha accompagnato il brand da un fatturato di 206.580 euro (dato depositato in Camera di Commercio, dopo un 2022 chiuso a 145.740 euro) a 556.850 euro in dodici mesi. Nel caso di Doreca, tra i principali operatori del canale Ho.Re.Ca. in Italia, l'intervento integrato su branding, retail ed e-commerce ha contribuito a un fatturato passato da 207,07 a 214,92 milioni di euro, insieme a 5 nuovi store aperti in 9 mesi e a un CTR del 13,36% sulla rete di ricerca Google Ads, a fronte di un benchmark di settore tra il 3% e il 5%. Per Profumum Roma, maison della profumeria artistica attiva su sei mercati internazionali, la collaborazione strutturata ha portato nell’arco di 12 mesi ad un aumento di fatturato del 24%. Tutti i dati sono verificati tramite fonti terze quali Camera di Commercio, Google Ads, Meta Business Manager e Google Analytics.

Il brand come asset, non come costo

Il report WIPO-Brand Finance 2025 offre una misura del fenomeno su scala globale: il valore complessivo dei 5.000 brand più importanti al mondo ha superato i 14 trilioni di dollari, con una crescita del 6% rispetto all'anno precedente. È la controprova quantitativa di un principio che nella visione di Bliss orienta ogni decisione: il brand è un asset intangibile che genera valore misurabile attraverso preferenza d'acquisto, pricing power, fidelizzazione e riduzione del rischio reputazionale, tutti elementi che incidono direttamente sull'Enterprise Value. Una ricerca McKinsey & Company sul valore strategico del design conferma la stessa direzione: le imprese che lo integrano nei propri processi decisionali generano in media un incremento del 32% nelle performance finanziarie rispetto alla media di settore.

Perché questo conta per un imprenditore

Un brand trattato come asset governabile, cambia natura nei momenti che contano di più per un'impresa strutturata: un'operazione di M&A, l'ingresso di un investitore, un passaggio generazionale. In ciascuno di questi scenari, la presenza di un sistema di governance riduce il rischio percepito da chi valuta l'azienda, perché dimostra che il brand non dipende da singole persone chiave e che i suoi processi sono documentati e verificabili. È la differenza tra un brand che viene scontato in fase di due diligence e un brand che viene riconosciuto come asset trasferibile e valorizzabile.

Chi ha già lavorato con un brand studio o con una strategy firm conosce bene il punto in cui quelle collaborazioni si fermano: il primo interlocutore consegna un'identità, il secondo un piano di trasformazione, ma nessuno dei due resta a governare cosa succede dopo, né collega quel lavoro al valore economico dell'impresa nel tempo. È in questo spazio intermedio, quello che nessuna delle categorie tradizionali presidia per intero, che opera il partner di brand advisory.