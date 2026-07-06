Sla, papà di Silvia Codispoti, 'casa in suo ricordo a comunità Aisla gesto spontaneo'

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(Adnkronos) - "Con 'La Casa di Silvia' abbiamo compiuto un gesto che, per noi, non è costato molto, ma che speriamo possa fare la differenza per tante persone. L'esempio di Silvia può essere d'aiuto alle persone con disabilità e alle loro famiglie, perché molte di loro, purtroppo, non escono più di casa. Una delle ospiti che soggiornerà qui per una settimana, ad esempio, da tempo non usciva di casa, ma è riuscita a raggiungerci. Per lei sarà un'occasione di vacanza, ma soprattutto un'opportunità per tornare a vivere un'esperienza fuori dalle mura domestiche". Così Giuseppe Codispoti, padre di Silvia, intervenendo a Savona all'inaugurazione di 'La Casa di Silvia', primo progetto nazionale di ospitalità accessibile promosso da Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. La struttura, donata dalla famiglia Codispoti, trasforma il ricordo di Silvia – scomparsa poco più di un anno fa dopo oltre vent'anni di convivenza con la Sla – in un aiuto concreto per le persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica e per le loro famiglie, offrendo loro la possibilità di trascorrere un periodo di vacanza in un ambiente pienamente accessibile e accogliente.