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Video | 05 luglio 2026, 15:31

Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi"

Mondiali 2026, il medico: &quot;Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi&quot;

(Adnkronos) - I Mondiali di calcio in Usa, Messico e Canada si stanno giocando a temperature spesso superiori ai 30 gradi con tassi di umidità estremi, "la gestione dello stress termico è passata quindi dall'essere un dettaglio marginale a una priorità clinica assoluta per la tutela della salute e l'ottimizzazione della performance". L'analisi - per l'Adnkronos Salute - del medico-fisiatra Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all'UniSalento e segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa). 

 

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