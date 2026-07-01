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Ultim'ora | 01 luglio 2026, 00:08

Caldo record, 21 città in bollino rosso oggi: da domani arriva la tregua

Caldo record, 21 città in bollino rosso oggi: da domani arriva la tregua

(Adnkronos) - Ancora caldo record sull'Italia, ma l'ondata di calore ha le ore contate. Oggi, mercoledì 1 luglio 2026, sono 21 le città da bollino rosso secondo il Ministero della Salute, con temperature elevate e condizioni di emergenza che possono avere effetti sulla salute di tutta la popolazione, non solo delle persone più fragili.  

Da domani, giovedì 2 luglio, è atteso un deciso miglioramento: le città con il livello massimo di allerta scenderanno a due, segnando l'inizio di una tregua dopo giorni di afa estrema. 

 

Il bollettino del Ministero della Salute indica oggi il livello 3 di allerta per Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia e Verona. Il bollino rosso (livello 3 di allerta "indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".  

Da domani, giovedì 2 luglio, la situazione inizierà a migliorare: resteranno in rosso soltanto Catania e Reggio Calabria, mentre Messina passerà al bollino arancione e tutte le altre città saranno in giallo, con un significativo calo del rischio legato al caldo. Ci sarà quindi una tregua dal caldo vissuto nell'ultima settimana. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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