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Ultim'ora | 27 giugno 2026, 11:31

Terremoto Venezuela, morta la donna di origini siciliane dispersa dopo il sisma. Lo zio: "Dolore indescrivibile"

Terremoto Venezuela, morta la donna di origini siciliane dispersa dopo il sisma. Lo zio: &quot;Dolore indescrivibile&quot;

(Adnkronos) - E' morta Francesca Mannina, la donna italo-venezuelana di origini palermitane dispersa dopo il terremoto in Venezuela. "Addio nipotina dal cuore immenso - scrive lo zio Davide Emma in un post sui social - Sempre pronta a incoraggiare, a donare speranza e ad augurare il bene. Riuscivi sempre a strapparci un sorriso. Ora il terremoto ti ha portata via e il dolore che hai lasciato è indescrivibile. Ma vivrai per sempre nel mio cuore, nel luogo in cui nemmeno la morte potrà mai raggiungerti. Un grazie di cuore a tutti coloro che ci sono stati vicini e che fino all'ultimo si sono uniti alla nostra speranza di poterti ritrovare indenne". 

 

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