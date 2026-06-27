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Ultim'ora | 27 giugno 2026, 11:59

Gp Olanda, pole di Martin davanti a Ogura e Bezzecchi

Gp Olanda, pole di Martin davanti a Ogura e Bezzecchi

(Adnkronos) - L'Aprilia cala uno straordinario poker nelle qualifiche del Gp di Assen oggi, sabato 27 giugno: Jorge Martin conquista la pole position in Olanda davanti ad Ai Ogura, Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, monopolizzando le prime quattro posizioni. Pecco Bagnaia, su Ducati, chiude quinto, seguito da Fabio Di Giannantonio. L'altra Ducati di Marc Marquez scatterà dalla settima casella, in apertura di terza fila, davanti a Pedro Acosta. Alex Marquez, dopo la caduta nelle pre-qualifiche, non ha preso parte al Q2 per recuperare: partirà dodicesimo.  

Ecco la griglia di partenza del Gp d'Olanda:  

1ª fila 

Jorge Martin 

Ai Ogura 

Marco Bezzecchi 

2ª fila 

4. Raul Fernandez 

5. Francesco Bagnaia 

6. Fabio Di Giannantonio 

3ª fila 

7. Marc Marquez 

8. Pedro Acosta 

9. F. Quartararo 

4ª fila 

10. J.Mir 

11. E. Bastianini 

12. A. Marquez 

5ª fila 

13. F. Morbidelli 

14. D. Moreira 

15. B. Binder 

6ª fila 

16. A. Rins 

17. L. Marini 

18. J. Miller 

7ª fila 

19. M. Vinales 

20. A. Fernandez 

21. C. Crutchlow 

8ª fila 

22. T. Razgatlioglu 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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