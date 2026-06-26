Wmf 2026, presentato il primo negozio in Italia gestito dall'Ia

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(Adnkronos) - "Qui a BolognaFiere abbiamo installato il primo Autonomous Store in Italia, un modello di negozio intelligente che può funzionare senza personale e per 24 ore al giorno: l'Intelligenza artificiale riconosce i prodotti presi dagli scaffali e all'uscita mi viene addebitato l'importo sulla carta di credito. In Oriente esistono migliaia di negozi come questo e in Spagna ne abbiamo già sviluppati dieci di proprietà", ha raccontato Giacomo Gualandi, Business developer di Techtail, durante l'ultima giornata del We Make Future 2026, una tre giorni dedicata alla tecnologia e all'innovazione digitale che è andata in scena nei padiglioni di BolognaFiere.