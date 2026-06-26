Salute: Paolini (Adi), 'premio riconosce lavoro ricercatori e ne sostiene la crescita'

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(Adnkronos) - "La collaborazione con Danone è nata dall'intento di portare formazione e informazione e di valorizzare la ricerca di giovani ricercatori e il loro lavoro svolto. Questo premio permette non solo di dare visibilità, ma anche di gratificare questi giovani con una quota economica, che può favorire un'ulteriore progressione dei loro studi o dei progetti di ricerca". Lo ha detto Barbara Paolini, presidente di Adi - Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, partecipando, oggi a Milano, all'evento organizzato da Danone per festeggiare i 60 anni di attività.