Learning Forum 2026. Rizzati (Carol): "Cultura del benessere come leva strategica aziendale"

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(Adnkronos) - "Lavoriamo molto sulla sostenibilità sociale e crediamo che uno dei compiti delle aziende moderne sia intercettare i cambiamenti socio-culturali in atto nella nostra società. Uno di questi riguarda gli aspetti sanitari, di benessere e cura delle persone. Per costruire questo tipo di consapevolezza in azienda riusciamo a creare, insieme ai nostri partner, percorsi per sensibilizzare le persone sull'importanza di queste tematiche, come lo stile di vita e i rischi correlati a uno stile di vita scorretto e lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner, guidati dai dati che emergono, poi, dall'interazione dei dipendenti con la nostra piattaforma sui rischi e il benessere nel medio-lungo periodo. Pertanto, la formazione per noi è anche formazione sulle soft skills e sul benessere e salute dei dipendenti". Lo ha detto Marco Rizzati, Client Sales Manager di Carol, intervenendo alla V edizione di Learning Forum, l'appuntamento di Comunicazione Italiana, organizzato da For Human Relations, dedicato al benessere e all'apprendimento per persone, aziende e istituzioni, un contesto esclusivo in cui incontrarsi, confrontarsi e formarsi, dialogando con la comunità politica, economica, scientifica e sociale del Paese.