Learning Forum 2026, Guerrini (Jakala): "Diamo voce e ascolto alle persone per creare percorsi di crescita significativi'

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(Adnkronos) - "Ascoltare i nostri dipendenti e creare un percorso formativo che sia coerente con i loro desiderata, per noi è così importante che abbiamo creato addirittura un'app che ci consente di farlo e di rimanere in ascolto, chiedendo loro quali sono le preferenze e cosa si aspettano dall'azienda, in modo tale che l'azienda possa rispondere al meglio. Consideriamo anche che oggi, nell'epoca dell'IA, l'ascolto è uno degli elementi che crediamo dirimente per fare in modo che il percorso all'interno dell'azienda sia all'altezza delle aspettative delle persone. Di fatto crediamo che la formazione sia una leva di Total Reward, quindi una leva motivazionale per le persone che scelgono di stare con noi". Così Christian Guerrini, HR & Operations Transformation Senior Director di Jakala, intervenendo alla V edizione di Learning Forum, l'appuntamento di Comunicazione Italiana, organizzato da For Human Relations, dedicato al benessere e all'apprendimento per persone, aziende e istituzioni, un contesto esclusivo in cui incontrarsi, confrontarsi e formarsi, dialogando con la comunità politica, economica, scientifica e sociale del Paese.