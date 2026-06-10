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ATTUALITÀ | 10 giugno 2026, 14:30

Giornata Marina Militare, Pichetto: “Grati per servizio insostituibile e impegno a tutela della biodiversità”

Giornata Marina Militare, Pichetto: “Grati per servizio insostituibile e impegno a tutela della biodiversità”

Giornata Marina Militare, Pichetto: “Grati per servizio insostituibile e impegno a tutela della biodiversità”

 “Siamo grati alle donne e agli uomini della Marina Militare: per il servizio insostituibile che rendono ogni giorno al Paese e oltre i nostri confini, per la professionalità con cui operano in contesti internazionali difficili, per il grande impegno a tutela della biodiversità minacciata”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, nella Giornata della Marina Militare. 

“Alle grandi capacità operative – aggiunge il ministro – chi lavora in Marina sa unire una passione autentica per il mare, trasmettendo naturalmente cultura, rispetto e sensibilità verso l’ambiente: lo abbiamo raccontato assieme agli altri attori istituzionali attraverso lo straordinario viaggio della Nave Vespucci, unica al mondo e capace di esprimere l’eccellenza del nostro Paese”.

c. s. uff. stampa Pichetto g. c.

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