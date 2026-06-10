Giornata Marina Militare, Pichetto: “Grati per servizio insostituibile e impegno a tutela della biodiversità”

“Siamo grati alle donne e agli uomini della Marina Militare: per il servizio insostituibile che rendono ogni giorno al Paese e oltre i nostri confini, per la professionalità con cui operano in contesti internazionali difficili, per il grande impegno a tutela della biodiversità minacciata”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, nella Giornata della Marina Militare.

“Alle grandi capacità operative – aggiunge il ministro – chi lavora in Marina sa unire una passione autentica per il mare, trasmettendo naturalmente cultura, rispetto e sensibilità verso l’ambiente: lo abbiamo raccontato assieme agli altri attori istituzionali attraverso lo straordinario viaggio della Nave Vespucci, unica al mondo e capace di esprimere l’eccellenza del nostro Paese”.