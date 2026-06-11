Piemonte, in estate 14 campi scuola di Protezione Civile

Sta per iniziare anche in Piemonte la stagione dei campi estivi di Protezione Civile: ad oltre 300 ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni di 14 città verrà insegnato a proteggere la natura e la vita delle persone, a prevenire i danni causati dagli incendi boschivi, a capire l’importanza della prevenzione anche per altri pericoli, a diventare cittadini più attivi e consapevoli del valore dell'ambiente e del territorio, ad essere più preparati in caso di emergenze.

Iniziative salutate con favore dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dall’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi, in quanto “offrono ai giovani l’opportunità capire quanto è importante prevenire i rischi, essere responsabili in caso di emergenze, conoscere procedure che contribuiscono a rendere la nostra comunità più sicura”.

I campi scuola sono un’iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le Regioni, i Comuni, le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato in stretta sinergia con le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale di Protezione civile.

Il calendario del Piemonte è il seguente:

- Orbassano (TO) dal 15 al 20 giugno, organizzato dal Gruppo comunale di PC

- Vinovo (TO) dal 15 al 21 giugno, organizzato da ANA sezione Torino

- Giaveno (TO) dal 22 al 28 giugno, organizzato da ANA sezione Torino

- Solero (AL) dal 28 giugno al 4 luglio, organizzato da ANA sezione Alessandria

- Nichelino (TO) dal 29 giugno al 4 luglio, organizzato dal Gruppo comunale di PC

- Palazzolo Vercellese (VC) dall’1 al 5 luglio, organizzato dai Volontari Cinofili

- Verbania dal 6 al 10 luglio, organizzato dal Nucleo Start ODV

- Biella dal 6 all'11 luglio, organizzato da Associazione Radio Emergenza Comunicazioni

- Gorzegno (CN) dal 19 al 25 luglio, organizzato da Colonna Mobile ODV

- Piobesi Torinese (TO) dal 25 al 29 luglio, organizzato dal Gruppo comunale di PC

- Acqui Terme (AL) dal 27 luglio al 1° agosto, organizzato dall’ANC si Alessandria

- Morano sul Po (AL) dal 27 luglio al 2 agosto, organizzato da FIR CB La Chintana Fenix

- Candiolo (TO), dal 3 al 7 agosto, organizzato dal Gruppo comunale di PC

- Carignano (TO), dal 31 agosto al 5 settembre, organizzato dal Gruppo comunale di PC