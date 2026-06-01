A maggio il mercato dell’auto +7,64% su base annua in Italia

ROMA (ITALPRESS) - A maggio 2026 sono state immatricolate 150.096 autovetture a fronte delle 139.445 iscrizioni registrate nello stesso mese dell'anno precedente, pari ad un aumento del 7,64%. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.I trasferimenti di proprietà sono stati 477.820 a fronte di 466.760 passaggi registrati a maggio 2025, con un aumento del 2,37%.Il volume globale delle vendite mensili, pari a 627.916, ha interessato per il 23,9% vetture nuove e per il 76,1% vetture usate.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).
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