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Top News | 01 giugno 2026, 08:29

Salvato lo speleologo bloccato a 120 metri profondità nel cuneese

Salvato lo speleologo bloccato a 120 metri profondità nel cuneese

ROMA (ITALPRESS) - Il Soccorso alpino e speleologico del Piemonte ha salvato, estraendolo vivo dopo 12 ore, il giovane speleologo rimasto intrappolato domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo.

 

Alle operazioni hanno partecipato squadre provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia. L'intervento si è concluso alle 5,40 di questa mattina. Il giovane ligure è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.

 

- Foto di repertorio Aereonautica Militare

 

(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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