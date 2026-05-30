Giro d'Italia, oggi tappa 20: orario, percorso e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in strada il Giro d'Italia 2026. Oggi, sabato 30 maggio, la corsa rosa torna protagonista con la tappa numero 20 - in diretta tv e streaming, in chiaro - che va da Gemona del Friuli a Piancavallo, per un totale di 200 chilometri. La frazione è una delle più lunghe del Giro e arriva dopo il tappone sulle Dolomiti che ha messo a dura prova la resistenza dei ciclisti, con Kuss che ha beffato Ciccone e Vingegaard che è rimasto in maglia rosa.

La 20esima tappa del Giro d'Italia partirà, come detto, da Gemona del Friuli per affrontare un totale di 200 chilometri con un dislivello di 3750 metri. Il primo traguardo intermedio si trova a Forgaria nel Friuli, dopodiché i ciclisti scaleranno il Clauzetto, una salita di terza categoria.

Sugli ultimi 53 chilometri si trova una doppia scalata, quella del Piancavallo, una salita di prima categoria lunga 14,8 chilometri e con una pendenza media che varia tra il 7,8% e il 14%. Poi si scende verso il lago di Barcis fino ad arrivare alla pianura che accompagna il traguardo.

La partenza della 20esima tappa del Giro d'Italia 2026 è prevista alle ore 12.30, con l'arrivo che è invece in programma intorno alle 17.15. La gara si potrà seguire in diretta televisiva, in chiaro, sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming, la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.