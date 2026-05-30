Roland Garros, il programma di oggi: da Sabalenka a Berrettini, i match di sabato 30 maggio e dove vederli

(Adnkronos) - Giornata 7 del Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, si giocano i match della settima giornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni saranno soprattutto le sfide degli azzurri Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, ma anche la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, impegnata contro l'austriaca Kasatkina. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming.

Ecco il programma di oggi al Roland Garros 2026:

Campo Philippe-Chatrier

Ore 12

Singolare Maschile

🇮🇹 F. Cobolli (10) vs 🇺🇸 L. Tien (18)

A seguire

Singolare Femminile

🇫🇷 D. Parry vs 🇺🇸 A. Anisimova (6)

Non prima delle 16

Singolare Femminile

🇺🇸 C. Gauff (4) vs 🇦🇹 A. Potapova (28)

Non prima delle 20:15

Singolare Maschile

🇨🇦 F. Auger-Aliassime (4) vs 🇺🇸 B. Nakashima (31)

Campo Suzanne-Lenglen

Ore 11

Singolare Femminile

🇺🇸 I. Jovic (17) vs 🇯🇵 N. Osaka (16)

A seguire

Singolare Femminile

A. Sabalenka (1) vs 🇦🇺 D. Kasatkina

A seguire

Singolare Maschile

🇫🇷 M. Kouame vs 🇨🇱 A. Tabilo

A seguire

Singolare Maschile

🇵🇹 J. Faria vs 🇺🇸 F. Tiafoe (19)

Campo Simonne-Mathieu

Ore 11

Singolare Femminile

🇬🇷 M. Sakkari vs 🇵🇱 M. Chwalinska

Non prima delle 13

Singolare Maschile

🇮🇹 M. Berrettini vs 🇦🇷 F. Comesana

A seguire

Singolare Femminile

🇨🇦 V. Mboko (9) vs 🇺🇸 M. Keys (19)

Campo 14

Ore 11

Singolare Maschile

🇦🇷 F. Cerundolo (25) vs 🇺🇸 Z. Svajda

A seguire

Singolare Femminile

A. Kalinskaya (22) vs 🇨🇴 C. Osorio

A seguire

Singolare Maschile

🇮🇹 M. Arnaldi vs 🇧🇪 R. Collignon

Campo 7

Non prima delle 12

Singolare Femminile

D. Shnaider (25) vs 🇺🇦 O. Oliynykova

A seguire

Singolare Maschile

🇦🇷 J.M. Cerundolo vs 🇪🇸 M. Landaluce

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.