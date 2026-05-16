Gasperini “Derby alle 12 non il massimo, ma siamo motivati”

ROMA (ITALPRESS) - "La Lazio è un'ottima squadra anche se ha finito la stagione. L'unica motivazione è cercare di impedire alla Roma di arrivare in Champions. Noi abbiamo motivazioni più vere e forti, ma il derby è sempre difficile da giocare. Allo stesso tempo non possiamo pensare che loro abbiano un morale straordinario in questo momento, ma sicuramente faranno di tutto per rovinarci la frittata...". Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio, che si disputerà alle 12 di domenica dopo l'accordo trovato tra la Lega Serie A e la Prefettura al termine di un lungo braccio di ferro approdato al Tar. "Siamo così motivati in questa rincorsa per il quarto posto che siamo quelli meno accreditati a rispondere perchè avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno - ha spiegato il tecnico giallorosso -. Ma effettivamente non è stato un esempio di grande programmazione. Giocare cinque partite contemporaneamente lo trovo però molto bello, anche emozionante per tutti. Che poi si arrivi a disputarle alle 12 di domenica forse non è il massimo". In questi giorni a Trigoria si sta pianificando il futuro con Ryan Friedkin: "La presenza fisica della proprietà è fondamentale, quando i Friedkin sono presenti tutto quanto funziona meglio. C'è meno gente che riporta cose e c'è più possibilità di avere rapporti diretti, senza intermediari che anche involontariamente o volontariamente cambiano le opinioni. Mi auguro che Ryan in questi giorni, come già è successo, riesca ad avere, oltre alla velocità nelle trattative con gli agenti dei giocatori, anche un rapporto di conoscenza con questa squadra, che per questa società sta dando veramente il massimo, indipendentemente dal futuro di un giocatore o di un altro". Tra le priorità c'è la trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala: "E' importante che entrambe le parti, la proprietà e il giocatore, abbiano questa idea. La trovo molto positiva, quando c'è la volontà si può trovare la soluzione".- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).