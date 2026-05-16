 / Top News

Top News | 16 maggio 2026, 21:30

Mattarella chiama il Sindaco di Modena ed esprime vicinanza a città

Mattarella chiama il Sindaco di Modena ed esprime vicinanza a città

ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città dopo i fatti di questo pomeriggio, quando un uomo ha investito ad alta velocità un gruppo di pedoni, causando sette feriti. Il Capo dello Stato ha chiesto al primo cittadino di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. E' quanto si apprende da fonti del Quirinale.- foto archivio ufficio stampa Quirinale -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore