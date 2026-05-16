Mattarella chiama il Sindaco di Modena ed esprime vicinanza a città

ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città dopo i fatti di questo pomeriggio, quando un uomo ha investito ad alta velocità un gruppo di pedoni, causando sette feriti. Il Capo dello Stato ha chiesto al primo cittadino di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. E' quanto si apprende da fonti del Quirinale.- foto archivio ufficio stampa Quirinale -(ITALPRESS).
In Breve
domenica 17 maggio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella-Piedicavallo: trionfa Michele Fontana, tra le donne vittoria per Gloria Rita Giudici FOTO e VIDEO
Alla Campiglia - Piedicavallo sul podio Di Pasquali e Federica Cerutti. Nell'articolo tutte le...