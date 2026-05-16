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Top News | 16 maggio 2026, 15:35

Alex Marquez vince la gara Sprint in Catalogna, Bezzecchi nono

Alex Marquez vince la gara Sprint in Catalogna, Bezzecchi nono

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Alex Marquez vince la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, sul circuito di Barcellona, sesto appuntamento della stagione di MotoGp. Il padrone di casa precede il poleman Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Quarto Raul Fernandez, davanti a Johann Zarco e Pecco Bagnaia. Settimo Fabio Morbidelli, con Ai Ogura ottavo. Nono Marco Bezzecchi, che resta leader della classifica piloti in virtù della caduta di Jorge Martin.- foto Ipa Agency - (ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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