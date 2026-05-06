Pianali per furgoni: Store Van spiega perché sono la base di ogni officina mobile

Il punto di partenza sono sicuramente pianali e pannellature: la superficie su cui si costruisce l’intero allestimento del furgone.

Per il sito specializzato nella creazione di officine mobili, www.storevan.com, pianali e pannellature hanno una funzione tecnica decisiva perché proteggono il vano di carico, sostengono le attrezzature installate e contribuiscono alla stabilità della merce durante gli spostamenti. “Un allestimento professionale deve poggiare su una base solida, resistente e progettata sul veicolo. Il pianale permette di preservare la carrozzeria e di creare le condizioni corrette per fissare carichi e componenti interni”, osserva l’azienda.

Protezione e sicurezza durante il trasporto

Un furgone utilizzato ogni giorno è esposto a urti, vibrazioni, sfregamenti e sollecitazioni continue. Materiali e macchinari possono danneggiare il fondo del vano, soprattutto quando il mezzo viene impiegato per interventi tecnici, consegne o attività di assistenza a domicilio.

“La protezione del veicolo e la sicurezza del carico sono aspetti collegati. Un fondo stabile riduce gli spostamenti indesiderati della merce e rende più affidabile l’utilizzo quotidiano del furgone”, sottolinea Store Van.

In questo senso, i pianali in legno marino proposti dall'azienda multistrato sono realizzati in betulla derullata e trattati con resine fenoliche per ottenere proprietà idrorepellenti e antiscivolo. Il coefficiente di attrito certificato TÜV aiuta a migliorare l’aderenza nel vano di carico e rende più sicure le operazioni di salita, discesa e movimentazione.

Le opzioni Store Van per il vano di carico

La gamma di pianali proposta da Store Van risponde a diverse esigenze professionali. Wood Floor è il pianale in legno con spessore 9 o 12 millimetri, rivestimento fenolico e predisposizione per gli ancoraggi originali del veicolo. È indicato per chi cerca una base robusta, adatta a proteggere il vano e a supportare materiali e attrezzature.

Safety Floor integra nel pianale punti di ancoraggio “Airline”, utili per fissare la merce in modo flessibile. Questa configurazione permette di adattare il bloccaggio al tipo di carico trasportato, in linea con le esigenze di attività che alternano strumenti, ricambi e colli di dimensioni differenti.

Ad ampliare le possibilità di fissaggio grazie a punti di ancoraggio longitudinali e trasversali, ci pensa Safety Cross. La struttura viene studiata in base alla geometria del veicolo e consente di bloccare il carico in più direzioni, nel rispetto della direttiva europea 2014/47/EU.

“Ogni furgone ha una funzione diversa. La scelta del pianale deve considerare peso, ingombro, frequenza di carico e tipo di attrezzatura installata”, precisa Store Van.

Ancoraggi integrati per lavorare con più ordine

Il fissaggio del carico è uno degli aspetti più importanti per chi utilizza il furgone come officina mobile o mezzo per il trasporto professionale. Le guide “Airline”, con trazione fino a 200 daN, permettono di utilizzare cinghie e barre fermacarico per bloccare materiali e attrezzature in modo sicuro.

Questa soluzione aiuta a evitare movimenti improvvisi durante la marcia, protegge la merce e consente di organizzare meglio lo spazio interno. Per tecnici e manutentori significa mantenere utensili, ricambi e componenti più stabili; per corrieri e operatori della distribuzione vuol dire gestire il vano con maggiore flessibilità.

Pianale e rivestimenti laterali lavorano insieme

La protezione del veicolo riguarda anche pareti, porte interne, paratia e passaruota. Store Van propone pannellature Honeycomb in polipropilene alveolare da 4 millimetri, sagomate sul mezzo per proteggere la carrozzeria dagli urti. Sono leggere, lavabili, flessibili e riciclabili.

Per impieghi più intensivi sono disponibili pianali in alluminio mandorlato in combinazioni con pannellature laterali a foro quadro. La trama a cinque mandorle del pianale migliora l’aderenza al calpestio e aumenta la resistenza del vano, soprattutto quando il mezzo trasporta attrezzature pesanti o materiali abrasivi. Il sistema a foro quadro delle pannellature è invece progettato per ospitare, oltre alle più classiche scaffalature per furgoni, una grande varietà di accessori portautensili per un vano di carico organizzato ed efficiente.

“Pianale, pannellature e sistemi di ancoraggio devono dialogare tra loro. Un rivestimento completo permette di proteggere il veicolo e predisporlo a un allestimento realmente funzionale”, spiega Store Van.