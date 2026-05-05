Quali sono le migliori reti di franchising: una guida esaustiva sulla realtà attuale

I franchisee, ossia le persone che decidono di mettersi in proprio aderendo a un progetto di franchising, compiono una scelta indirizzata a garantire loro sicurezza e redditività. La riduzione dei costi di avvio è solo uno dei vantaggi competitivi riconosciuti a questa forma imprenditoriale.

Fattori da considerare prima di scegliere un franchising

Nonostante sia una strada più sicura rispetto alla gestione diretta di un negozio, far parte di un network nei panni di affiliato non è comunque esente da rischi. Per tale motivo è fondamentale valutare con attenzione la validità delle proposte, la loro solidità e la redditività reale. Altri fattori da prendere in esame sono la capillarità della rete (e relativa diffusione), i servizi (dall'assistenza nell'individuazione del locale alla consulenza, fino all'affiancamento) e la qualità della formazione offerti dal franchisor. Prima di accettare è bene chiarirsi in merito al supporto tecnico e digitale garantito. Al di là di quanto appena scritto, essenziale è la selezione dell'attività, da effettuarsi "sfogliando" le migliori reti di franchising oggi esistenti.

Budget e localizzazione

La scelta del settore in cui investire i propri risparmi è legata inevitabilmente al budget. Quando quest'ultimo è più consistente, la grande distribuzione e la ristorazione diventano due vie percorribili senza particolari difficoltà e con le carte in regola per assicurare al franchisee volumi importanti. Chi desidera far fronte a costi fissi ridotti, ed è alla ricerca di modelli più snelli e di una maggiore flessibilità può optare per attività basate sui servizi e su format digitalizzati. Un ruolo non indifferente lo riveste la localizzazione. Un locale in franchising che somministra cibo, situato in una località minore e non in un grande centro urbano, potrebbe incontrare maggiori difficoltà. Al contrario, è proprio in contesti meno saturi che la redditività tende a premiare i servizi di prossimità.

L'obiettivo? Investire per conseguire la massima redditività

Alcuni settori imprenditoriali, a seconda del periodo storico e di quello economico, e delle tendenze del pubblico, risultano superiori alla media come redditività. C'è chi sceglie di investire in settori solidi, ponendosi l'obiettivo di rispondere a esigenze che non mutano nonostante il passare degli anni (dall'alimentazione ai distributori automatici). Un'ottima redditività è associata alle attività di servizi e alle consulenze (sia per le aziende che per i privati). Negli ultimi anni si sono dimostrati particolarmente redditizi franchising incentrati su nuove tecnologie e digitale e le realtà incentrate su ciò che rientra nel concetto di "green", con ecologia e sostenibilità protagoniste.

Il settore alimentare

Tra le reti in franchising accreditate delle migliori prospettive di successo compaiono il comparto alimentare e la grande distribuzione, ma anche minimarket specializzati e punti vendita "convenience". Cosa li accomuna? Il fatto che, pur registrando margini più contenuti, questi ultimi sono compensati dall'elevato flusso di clienti. Merita di essere ricordato il franchising food service: termine che include attività di ristorazione veloce e caffetterie. Continuando a parlare delle attività di franchising appartenenti al comparto alimentare, il successo arride oggi a diverse realtà basate sulla ristorazione che prevedono forme di somministrazione come delivery e take away.

Fast food e negozi di cibo per animali domestici

Risultati di rilievo anche per chi investe nei fast food (assicurano consumazioni rapide a prezzi accessibili in ambienti decisamente informali) e nei locali dediti allo street food (che la scelta ricada su un semplice chiosco o su una postazione fissa classica). È aumentata la richiesta di negozi biologici e di attività che propongono prodotti locali e solidali. Sempre più famiglie, anche in Italia, hanno accolto in casa cani, gatti o altri animali domestici; non sorprende, di conseguenza, il successo ottenuto dai negozi in franchising dedicati alla vendita di prodotti per animali.

Servizi alla persona: l'importanza dell'assistenza agli anziani

Telegiornali e quotidiani hanno evidenziato in più occasioni come la Penisola italiana sia "sempre più vecchia", supportati da che certificano l'aumento progressivo dei cittadini di età superiore ai 65 anni. Ecco per quale motivo si è assistito alla nascita di un numero importante di franchising che si occupano di assistenza e servizi alla persona e alla famiglia. Un comparto redditizio, in particolar modo quanto l'assistenza è rivolta agli anziani o ai più piccoli, ossia alle categorie meno "autonome" della popolazione. Una buona idea è aprire un'attività nel campo dell'assistenza domiciliare, richiesta soprattutto da esponenti della terza età, disabili e malati.

Consegne e sostenibilità

Con il diffondersi di internet, e la necessità di riorganizzarsi a causa della Pandemia da Coronavirus, le consegne a domicilio hanno trovato nuovi sbocchi. Ad acquistare online sono persone di ogni età, a tutto vantaggio di chi si occupa di logistica e spedizioni espresse, destinate a rispondere alle esigenze di aziende, enti e privati. In precedenza è stato fatto un breve cenno a tutto ciò che è "green". Le attività dal valore ecologico e sostenibile appaiono redditizie e sono spesso oggetto di agevolazioni e finanziamenti pubblici. Invitante, per coloro alla ricerca di una valida opportunità di franchising, è la modalità elettrica e sostenibile. In tale ambito a spiccare sono le attività che si occupano di stazioni di ricarica elettrica, mobilità elettrica e sharing.

L'intrattenimento: dai videogiochi alle escape room

Il settore dell'intrattenimento è un ulteriore esempio di cosa si intenda, oggi, per franchising di successo. Per comprendere quanto siano vere le parole appena scritte è sufficiente osservare la popolarità raggiunta da videogiochi in VR ed escape rooom. Ma le opzioni rivolte a chiunque ambisca ad aprire in proprio (ma con un franchisor alle spalle) non finiscono qui, dato che è possibile citare anche le agenzie viaggi (online oppure con sede fisica), contraddistinte dalla modernità e dinamicità dei servizi offerti. Le agenzie sono inseribili nella categoria delle attività per il tempo libero: categoria in cui spiccano anche librerie e negozi di dischi. Da non dimenticare, infine, sono i franchising incentrati su benessere, salute ed estetica, capaci di proporre trattamenti all'avanguardia in un mondo in cui l'immagine riveste un'importanza sempre maggiore.

Aprire un franchising significa ricevere in licenza d'uso una serie di elementi, in primis nome commerciale, marchi, strategie operative del franchisor e know-how. Ciascun affiliato dovrebbe poter trovare adeguato supporto nello stesso franchisor, pronto a supportare il nuovo arrivato indirizzandolo verso un percorso strutturato. Indipendentemente dal settore, il franchising migliore è quello in grado di affiancare alla solidità del marchio la buona capacità gestionale dell'imprenditore e l'elevata capacità nel rispondere a una domanda reale del territorio.







