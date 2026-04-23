Un modello integrato per la sicurezza: il rilancio industriale di Gadu Fire VIDEO

Un progetto industriale che negli ultimi mesi ha riportato al centro una realtà storica del nostro territorio, trasformandola in un modello organizzativo moderno e integrato nel settore della sicurezza: nasce dalla collaborazione tra il Gruppo Altair e Gadu Group con l’acquisizione di Gadu Fire.

“La visione all’origine del progetto è molto precisa – spiega il presidente del Gruppo Altair Paolo Zanghieri -: costruire un comparto HSE integrato, capace di offrire alle aziende un unico interlocutore per la gestione della sicurezza e della compliance. Oggi le imprese si trovano a dover coordinare più fornitori per attività diverse, sicurezza sul lavoro, formazione, medicina del lavoro, ambiente e antincendio, con inevitabili complessità operative.”

L’idea è stata quella di creare un sistema organizzato, sinergico e moderno, in grado di semplificare tutto questo. E, in questo contesto, si inserisce l’acquisizione della ex Cutrone Estintori, oggi GaduFire: una realtà storica con oltre 45 anni di esperienza, che è stata oggetto di un piano di rilancio, non con una logica finanziaria, ma con un intervento industriale vero e proprio.

"Siamo partiti da un riordino complessivo dell’azienda – spiega Mirko Michael Mezzatesta, amministratore di Gadu Group e membro del Cda di Gadu Fire -, intervenendo su organizzazione, processi e gestione delle attività. Abbiamo introdotto una digitalizzazione funzionale che oggi ci consente di lavorare in modo più efficiente e più strutturato, sia internamente sia nei confronti dei clienti".

Parallelamente si è lavorato per rafforzare la struttura, con la nuova sede di Gravellona Toce che, su una superficie di 3 mila metri quadrati, rappresenta oggi un punto di riferimento operativi, mentre la sede di Brugherio permette di essere presenti e competitivi sul territorio lombardo. Lombardia dove si guarda anche ad un'apertura a Brescia.

I risultati sono stati concreti e tangibili: "Abbiamo garantito la continuità aziendale salvaguardando 16 posti di lavoro – prosegue Mezzatesta -. A questo si è aggiunto un percorso di crescita che ha portato al raddoppio della forza lavoro, segno che il progetto ha generato sviluppo reale".

Oggi Gadu Fire opera su Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta, con la capacità di gestire anche clienti presenti in altre aree d’Italia. "Ma il risultato più significativo – aggiunge - è probabilmente l’aver reso l’azienda più efficiente, più organizzata e pronta per affrontare una fase di espansione. Con il team di gestione guidato da Fabio Tabacchi ed il settore commerciale coordinato da Stefano Somaglino stiamo disegnando nuove strategie che mirano ad offrire una vasta gamma di servizi ad aziende e condomini".

Bilancio positivo anche per il Gruppo Altair, come conferma il presidente Zanghieri: "Abbiamo raggiunto risultati concreti in tempi relativamente brevi, ma soprattutto abbiamo costruito un modello replicabile e scalabile. Il nostro obiettivo è continuare a crescere, consolidare le sedi esistenti e valutare nuove aperture, tra cui la provincia di Brescia. Parallelamente stiamo sviluppando nuovi ambiti di intervento, in particolare legati alla gestione della compliance per il mondo condominiale, dove intendiamo portare lo stesso approccio organizzato, tecnico e digitale".

La direzione è chiara: da una parte costruire un sistema sempre più integrato, capace di semplificare la gestione della sicurezza per le aziende e gli amministratori condominiali e dall’altra divenire unico interlocutore in grado di garantire supporto efficace anche in altri ambiti, dalla fornitura di energia elettrica e gas alla gestione delle incombenze antincendio.