Cina, a maggio il Vertice globale sul commercio e gli investimenti

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il Vertice globale per la promozione del commercio e degli investimenti 2026 si terrà a Pechino il 18 maggio, ha annunciato oggi il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT).L'evento sarà incentrato sui nuovi requisiti delineati nel 15esimo Piano quinquennale (2026-2030) per lo sviluppo di nuove forze produttive di qualità, nonchè sulle nuove tendenze e sui temi emergenti dell'economia globale, ha dichiarato Wang Guannan, portavoce del CCPIT, durante una conferenza stampa.Tra gli altri temi al centro dell'evento figurano l'ondata di intelligenza artificiale e il suo ruolo nel promuovere uno sviluppo innovativo del commercio e degli investimenti, oltre alla promozione di una profonda integrazione tra il settore dei servizi e quello manifatturiero, secondo Wang.Il vertice pubblicherà inoltre un'Iniziativa di Pechino, che invita la comunità imprenditoriale globale a promuovere congiuntamente nuovi motori per la crescita dell'economia globale e a creare un quadro di sviluppo più resiliente, sostenibile e reciprocamente vantaggioso.Inaugurato nel 2022, il vertice si tiene ogni anno ed è diventato una piattaforma importante per le imprese cinesi ed estere, rafforzando la comunicazione, approfondendo la cooperazione e perseguendo uno sviluppo comune.(ITALPRESS). -Xinhua-
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