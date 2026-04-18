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Ultim'ora | 18 aprile 2026, 17:17

Napoli-Lazio 0-2, i biancocelesti volano con Cancellieri e Basic: Conte a -12 dall'Inter

Napoli-Lazio 0-2, i biancocelesti volano con Cancellieri e Basic: Conte a -12 dall'Inter

(Adnkronos) - La Lazio vince 2-0 al Maradona contro il Napoli oggi, sabato 18 aprile, e risale al nono posto in classifica. La squadra di Sarri trova tre punti d'oro in trasferta e spegne forse in maniera definitiva il sogno scudetto degli uomoni di Antonio Conte: le reti di Cancellieri al 6' e Basic al 57' condannano gli azzurri a -12 dall'Inter capolista.  

Ai nerazzurri (primi con 78 punti) servono ora solo 4 punti per avere la certezza matematica di essere campioni d'Italia.

 

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Nella prossima giornata di campionato, il Napoli ospiterà la Cremonese venerdì 24 aprile al Maradona (ore 18:30). La Lazio ospiterà invece l'Udinese all'Olimpico lunedì 27 aprile (ore 20:45). 

 

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