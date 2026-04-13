Petrolio, prezzi salgono nuovamente: ma benzina e diesel sono in lieve calo

(Adnkronos) - Prezzi del petrolio in rialzo oggi, lunedì 13 aprile, dopo le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha parlato di un blocco navale sia nello stretto di Hormuz sia nei porti iraniani. Questa mattina il Brent beniva scambiato a 102 dollari al barile (+7%) e il Wti a 105 dollari al barile (+8%).

In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,783 euro/l per la benzina e 2,160 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,815 euro/l per la benzina e 2,191 euro/l per il gasolio. Lo comunica il ministero delle Imprese e del Made in Italy in una nota.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina i prezzi medi nazionali dei carburanti alla pompa risultano in calo rispetto a venerdì: benzina self service sulla rete stradale a 1,783 euro/litro (-6 millesimi rispetto a venerdì), gasolio a 2,160 euro/litro (-21 millesimi). Il Gpl è a 0,795 euro/litro (+2), il metano a 1,605 euro/kg (-1). In autostrada, la benzina self è a 1,815 euro (-8), il diesel a 2,191 euro (-13), il Gpl a 0,897 euro (+3) e il metano a 1,585 euro (+7). Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP si registra un ribasso di sei centesimi sul gasolio; per Q8 -4 sul gasolio; per Tamoil -3 sul gasolio.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,784 euro/litro (compagnie 1,787, pompe bianche 1,779), diesel self service a 2,163 euro/litro (compagnie 2,162, pompe bianche 2,163). Benzina servito a 1,920 euro/litro (compagnie 1,959, pompe bianche 1,847), diesel servito a 2,299 euro/litro (compagnie 2,334, pompe bianche 2,233). Gpl servito a 0,799 euro/litro (compagnie 0,802, pompe bianche 0,795), metano servito a 1,582 euro/kg (compagnie 1,586, pompe bianche 1,579), Gnl 1,533 euro/kg (compagnie 1,550 euro/kg, pompe bianche 1,521 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 1,783 euro/litro (1,990 il servito); Ip a 1,788 (1,954 servito); Q8 a 1,795 (1,956 servito); Tamoil a 1,779 (1,857 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,124 (2,328 servito); IP a 2,187 (2,351 servito); Q8 a 2,158 (2,349 servito) e Tamoil a 2,184 (2,260 servito).

"Nonostante di solito i prezzi salgano come un razzo, questa volta non c'è stato il tempo materiale per decollare e per adeguarsi al rialzo del Wti di stamattina, quando ha superato i 104 dollari: Gli effetti di quanto accaduto ieri si avranno domani", afferma, in una nota, il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona. "Come sempre il prezzo più alto per il gasolio si trova a Bolzano (2,194), poi nelle autostrade (2,191) e infine a Trento (2,174), ma sempre sotto la soglia dei 2,2 euro al litro. Per la benzina vincono Bolzano e le autostrade con 1,815 euro al litro. Segue il Molise (1,807) e, ex aequo la Basilicata e la Calabria (1,804)", ricorda Dona.